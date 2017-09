Die Wahrheit über den 4. Spieltag

In dieser frühen Phase der Saison ist noch einiges unsortiert, wie man am Aufsteiger Hannover 96 sehen kann, der sein drittes Spiel gewinnen konnte, diesmal gegen den dankbaren Gegner HSV, der wie immer in den letzten Jahren gar nicht schnell genug in den Tabellenkeller kommen kann.

Und doch zeichnet sich schon jetzt eine Tendenz ab, die auf »The same procedure as every year« hinausläuft, denn Bayern München ließ der Niederlage in Hoffenheim trotz einiger Unstimmigkeiten und Querelen in der Mannschaft zunächst ein lockeres 3:0 gegen Anderlecht folgen und dann am Samstag einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Mainz, das so ziemlich an die Wand gespielt wurde. Das bot den Münchnern Gelegenheit, sich von der unangenehmsten Seite zu zeigen und sich in atavistischem Torjubel zu üben.

Es sieht nicht danach aus, dass die Dortmunder den Bayern gefährlich werden könnten, denn auf die schwache Nullnummer in Freiburg folgte für den BVB eine herbe 1:3-Pleite bei Tot...