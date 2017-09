Juve und der Pentito

Zweieinhalb Jahre lang soll der Präsident des italienischen Fußballrekordmeisters Juventus Turin, Andrea Agnelli, kein öffentliches Amt im Sport bekleiden dürfen. Sein Klub soll zwei Pflichtspiele ohne Publikum absolvieren, ein weiteres mit geschlossener »Curva Sud« und 300.000 Euro Strafe zahlen. Das forderten die Ankläger am Freitag vor dem Sportgericht des italienischen Fußballverbands in Rom.

Das Urteil werde wohl bis zum 25. September verkündet, sagte Agnellis Anwalt, Franco Coppi, nach der Verhandlung, bei der er auf Freispruch plädiert hatte. Weil der Prozess bis in die dritte Instanz gehen kann, dürfte noch Zeit bis zur endgültigen Straffestsetzung vergehen. Dann aber will die italienische Sportjustiz auch die Dachverbände UEFA und FI FA bitten, Agnelli aller Funktionen zu entbinden. Als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze der Klubvereinigung ECA sitzt Agnelli derzeit im höchsten UEFA-Gemium, dem Exekutivkomitee.

Die Höhe des geford...