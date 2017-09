Wahlkampfhilfe (7)

Tatort Wahlkampf! Wir schreiben das Jahr 2014: Ein Bürger in dem Städtchen Heidenheim an der Brenz verspürt einen »inneren Zorn«, wie er später sagen wird, geht aus seinem Haus auf die Straße, hängt ein Wahlplakat ab und lagert es in seinem Keller ein. Ein paar Tage später kommt er aus seinem Haus und sieht, wie dasselbe Plakate wieder aufgehängt wird. Er geht hin und beschwert sich. Die Frage, ob er es war, der das Plakat abgehängt habe, bejaht er ohne Arg. Daraufhin wird er angezeigt. Drei Tage später kommt die Polizei und befreit das Plakat aus seinem Keller.

Die Polizei staunt nicht schlecht, mit wem sie es zu tun hat: mit dem Industriemanager Michael Rogowski. Er war Anfang der Nullerjahre Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Auf dem Plakat war Che Guevara zu sehen, aufgedru...