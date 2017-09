Teevorrat geht aus

Liebhaber von Darjeeling-Tee werden womöglich eine Zeitlang auf das erlesene Getränk verzichten müssen. Die Plantagen in der nordostindischen Region Darjeeling überwuchern, weil die Pflücker streiken.

Davon sind auch Teetrinker in Deutschland betroffen. In dem Bezirk des Bundesstaates Westbengalen herrscht seit Mitte Juni ein Generalstreik. Angehörige der nepalesischstämmigen Minderheit der Gorkha wollen damit ihrer Jahrzehnte alten Forderung nach einem eigenen Bundesstaat namens Gorkhaland Nachdruck verleihen. Die Pflücker aller 87 Betriebe, aus deren Pflanzen der »Champagner unter den Tees« gewonnen wird, beteiligen sich an dem Streik. Darjeeling ist eine geschützte geographische Angabe – nur Tee aus der Region darf den Namen tragen.

Von den rund 8.500 Tonnen Darjeeling, die normalerweise pro Jahr geerntet werden, importierte Deutschland nach Angaben des Deut...