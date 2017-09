Rechter geht immer

Sag mir, wessen du gedenkst, und ich sage dir, wes Geistes Kind du bist. Weil Erinnerungspolitik ein Konstrukt ist und eben nichts Objektives, lassen sich aus ihr auch Rückschlüsse auf die geistigen und politischen Koordinaten des betreffenden Staates ziehen. Wenn die US-Öffentlichkeit heute über Abriss oder Erhalt der Denkmäler für Südstaatengeneräle streitet, legt sie darin offen, dass sie das Erbe der Sklaverei bis heute nicht so verarbeitet hat. Dass der linke Widerstand gegen die Nazis im heutigen Deutschland in die Vergessenheit gedrängt wird, zeigt, welche Kritik an Hitler und Konsorten gegenwärtig erwünscht ist und welche eben nicht. In Polen ist das nicht anders.

Was der Sejm am Freitag verabschiedet hat, ist eine Huldigung an die mit Abstand reaktionärste Kraft des polnischen Widerstands. Eine, die das, was im Widerstand der »Heimatarmee« dialektisch verborgen war – ...