Protest gegen Teheran

Seit dem Tod von Qadir Behrami und Heyder Fereci halten die Proteste in den kurdischen Gebieten des Iran an. Die beiden Männer wurden am 4. September von iranischen Einsatzkräften im Grenzgebiet zum Irak getötet. Sie verdienten sich wie viele Menschen in der Region ihren Lebensunterhalt als sogenannte Kolber mit dem Schmuggeln von Waren. In den Tagen nach ihrem Tod kam es in weiten Teilen von Rojhelat, den kurdischen Gebieten im Iran, zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit iranischen Sicherheitskräften. Videos von Aktivisten zeigen die Belagerung von Städte wie Baneh durch Soldaten und Spezialkräfte der Polizei.

Für vergangenen Mittwoch riefen verschiedene Organisationen zu einem Generalstreik in der Stadt Mahabad auf. Die Volksinitiative Ostkurdistan forderte dazu auf, Läden nicht zu öffnen und bis 11 Uhr nicht zur Arbeit zu gehen. Ähnlich wie bereits am Tag nach dem Tod der beiden Kolber folgten viele Händler und Arbeiter dem Aufruf und beteili...