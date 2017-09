Schwarzer Freitag für H & M

Zum Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das niemand gewinnen wollte. Am Sonnabend setzte sich die Modekette H & M gegen das Deutsche Rote Kreuz als dasjenige Unternehmen mit den miesesten Arbeitsbedingungen durch – zumindest wenn es nach den Personen geht, die sich an der Onlineabstimmung der »Aktion Arbeitsunrecht« beteiligt haben. Insbesondere das gezielte und koordinierte Vorgehen gegen Gewerkschafter und Betriebsräte kritisiert das Netzwerk aus Köln. Am 13. Oktober ruft es deshalb unter dem Motto »schwarzer Freitag« zu Aktionen gegen die schwedische Modekette auf. »H & M ist seit Jahren wegen systematischer Zermürbung von Betriebsräten und miesen Tricks mit befristeten Arbeitsverträgen auf unserer Liste«, kommentierte Jessica Reisner, Cam­­paignerin der »Aktion Arbeitsunrecht«, am Samstag die Abstimmung. Am selben Tag wurde die Aktion, die den »schwarzen Freitag« nun schon zum fünften Mal ausruft, außerdem mit dem »Panter-Preis« der Taz au...