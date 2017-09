Vorwärts statt rückwärts

Zu jW vom 9./10. September: »Kommandierte Arbeit«

Thomas Kuczynski weist den richtigen Weg zur richtigen Zeit. Marx ist hochaktuell. Das zu belegen ist ihm hervorragend gelungen. Kurz und prägnant stellt er klar, dass sich Blaukittel und Weißkittel in ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln qualitativ nicht unterscheiden. Beide werden entmündigt und ausgebeutet, beiden wird der Subjektstatus in diesem System verwehrt. Noch bilden sie nicht die Klasse für sich. Um das zu erreichen, müssen sie erkennen, dass sie zusammengehören. Während Kuczynski vorwärtsgeht, liebäugelt Sahra Wagenknecht mit Maschinenstürmerei, indem sie die Produktivkraftentwicklung von heute wie einen kranken Baum auf Ehrhards Zeiten zurückschneiden will (»Reichtum ohne Gier«). (…)

W. R. Gettél, per E-Mail

Tolle deutsche Erfahrung

Zu jW vom 5. September: »Politisches Urteil bestätigt«

Was sind denn nun die »schädlichen Neigungen« des 18jährigen Italieners Fabio ...