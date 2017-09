Musik ist ein Fehler

»Revolution ist kein Verbrechen!« (Wahlplakat der MLPD in Frankfurt am Main)

»In der gegenwärtigen, geistig impotenten und sich durch die Verehrung des Schlechten in jeder Gattung auszeichnenden Periode (…)« (Schopenhauer)

Den Blättern ist es egal, dass es Herbst wird, dass der Herbst fortan lustlos durchregiert. Sie haben sich gebräunt und fallen zu Boden.

Recht groß war der Sommer, vorzeiten, und im Herbst der Menschheit mögen Rilkes Zeilen helfen: »Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein; / gib ihnen noch zwei südlichere Tage, / dränge sie zur Vollendung hin, und jage / die letzte Süße in den schweren Wein.«

Ich hab’ ein Haus, in dem lebe ich allein, und Wein muss nicht sein. Ein Bier murrt leicht und leise: »Hier«, das genügt. »Wachen, lesen, lange Briefe schreiben«, nein, aber Musik, da sag’ ich: »Ick’!«

Zumal wenn sie mir, wie seit Jahren nicht mehr – denn niemand hört mehr Musik, weil alle andauernd so was wie Musik hören, via Mobilnetz und weiß...