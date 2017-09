Angebot nur für geringere Gehälter

Eigentlich sollte am gestrigen Freitag eine Entscheidung fallen. Um 14 Uhr endete die Frist für Übernahmeangebote für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin. Am Donnerstag abend hatte die Airline bekanntgegeben, der neue Besitzer werde erst am 25. September gekürt – einen Tag nach der Bundestagswahl.

Insolvenzverwalter Lucas Flöther und sein Team würden nun die Offerten für Air Berlin als Ganzes oder Teile davon sichten, sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel am Freitag zu Reuters TV in Berlin. »Der aktuelle Stand zum Ende der Frist heute 14 Uhr ist, dass wir mehrere Angebote bekommen haben, die wir jetzt sehr detailliert auswerten müssen.« Das werde einige Tage dauern. »Die endgültigen Entscheidungen werden wir dann am 25. September treffen.«

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte die Entscheidung am Freitag. Das Management handle verantwortungslos, erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle in einer Pressemitteilung. Sie befürchte, d...