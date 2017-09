»Weibliche Klasse« befreien

Gestern wäre Kate Millett 83 Jahre alt geworden. Sie war eine jener US-amerikanischen Feministinnen, deren Arbeiten wichtige Impulse für die »neue Frauenbewegung« der 1970er Jahre in der Bundesrepublik lieferten – und ihrerseits bereits seit Beginn der 1960er Jahre politisch und publizistisch aktiv gewesen waren. Radikale Feministinnen versuchten damals in den Vereinigten Staaten, sowohl das öffentliche als auch das private Leben von Grund auf neu zu erfinden. Zu ihnen gehörten Betty Friedan (1921–2006), Shulamith Firestone (1945–2012) und eben Kate Millett, die am 6. September bei einem Besuch in Paris, wo sie am 14. September ihren Geburtstag feiern wollte, an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Wer war Kate Millett? Sie wurde am 14. September 1934 in St. Paul, Minnesota, USA, geboren und wuchs in einer streng katholischen, irischstämmigen Familie auf. Zunächst studierte sie an der University of Minnesota, machte dann ihren Master in Oxford. Anschließend u...