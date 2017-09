Mensch und Masse

Manfred Weißbecker stellte am 16. August 2017 das Buch »Gefolgschaft hinterm Hakenkreuz. Zwanzig Kapitel zu zwölf Jahren deutscher Geschichte« des im vergangenen Jahr verstorbenen Historikers Kurt Pätzold vor (siehe junge Welt vom 14. August 2017). Wir dokumentieren im folgenden den leicht gekürzten Vortrag, den der Geschichtswissenschaftler anlässlich der Buchpräsentation gehalten hat. (jW)

Viele hier im Saal werden möglicherweise bereits in das Buch geschaut haben. Auf eine der üblichen Buchvorstellungen kann also durchaus verzichtet werden. Eher soll nach den »roten Fäden«, d. h. nach den Konstanten, und vor allem nach den Anregungen gefragt werden, die uns Kurt Pätzold mit seinem Text hinterlassen hat. In diesem Sinne erlaube ich mir, hier einige Überlegungen vorzutragen, die mir bei der redaktionellen Arbeit an dem Buch in den Sinn gekommen sind.

Mich beeindruckte die konsequente materia­listisch-dialektische Darstellung und Deutung gesellschaftliche...