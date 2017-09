VW zurück in die Garage

Schlechte Neuigkeiten für die Bundeskanzlerin: Angela Merkel (CDU) warb am Donnerstag bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main fleißig für Dieselmotoren. Es führe kein Weg daran vorbei: »Noch auf Jahrzehnte« würden effiziente und sparsame Verbrennungsmotoren gebraucht. Verkaufen lassen sich die Fahrzeuge mit Selbstzünder jedoch immer weniger gut.

Im August stiegen zwar die Neuzulassungen aller Pkw um 5,6 Prozent, wie der Europäische Automobilherstellerverband (ACEA) am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Jedoch sank der Anteil der Dieselfabrikate auf den fünf größten EU-Absatzmärkten – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien – insgesamt um knapp sieben Pr...