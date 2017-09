Volle Lohntüte für Unibeschäftigte

Lange haben sich die Verhandlungsführer der Technischen Universität (TU) Darmstadt geziert. Schon vor einem halben Jahr haben die Gewerkschaften für Hessens Landesbeschäftigte Lohnerhöhungen und ein kostenloses Nahverkehrsticket vereinbart. Doch erst jetzt hat die TU-Spitze der vollständigen Übernahme des Flächentarifs zugestimmt – inklusive der Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr. Letzteres wollte die Unileitung zuvor stets unter den Vorbehalt stellen, dass das Land die Kosten übernimmt (siehe jW vom 10.6.2017). Das ist nun nur teilweise der Fall. Dennoch konnte Verdi am Donnerstag eine Einigung verkünden, die auch eine verbindliche Regelung zum Hessen-Ticket enthält.

»Das ist ein großer Erfolg, den die Beschäftigten der TU mit ihren Aktionen erreicht haben«, erklärte Verdi-Sekretär Gabriel Nyc am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Erstmals seit 2010 – seitdem die »autonomen« Universitäten in Darmstadt und Frankfurt am Main eigenständig Tarifverhandlungen füh...