Schneller, flexibler, leistungsbereit rund um die Uhr: Im Hightechkapitalismus des 21. Jahrhunderts genießt der Arbeitsmarkt einen hohen Stellenwert. Doch die Belastung der Beschäftigten nimmt zu, vor allem die psychische. Der Druck auf lohnabhängig Beschäftigte wächst. Die Angst geht um: Bin ich morgen noch gesund? Wie sicher ist mein Einkommen? Wie lange halte ich dem Stress im Job noch stand? Psychische Erkrankungen sind die Folge. Immer mehr Beschäftigte können aufgrund solcher Belastungen längere Zeit nicht arbeiten. Die Fehltage nahmen in den vergangenen Jahren um fast 80 Prozent zu – Tendenz steigend. Das geht aus dem aktuellen AOK-Fehlzeiten-Report 2017 unter dem Titel »Krise und Gesundheit« hervor, den der Bundesverband der Krankenkasse am Donnerstag in Berlin vorstellte.

Danach ließ sich jeder Beschäftigte in Deutschland im vergangenen Jahr im Schnitt 19,4 Tage krankschreiben. Mit 5,3 Prozent lag der Krankenstand insgesamt etwa so hoch wie im Vo...