Deir Al-Sor vor Befreiung

Während in der kasachischen Hauptstadt Astana die sechste Gesprächsrunde zu Syrien begonnen hat, haben die syrische Armee und ihre Verbündeten den Wettlauf um die Kontrolle von Deir Al-Sor für sich entschieden. »Dank der Opferbereitschaft der Armee, der Entschlossenheit des syrischen Volkes und der Unterstützung seiner Alliierten« komme das Land dem Sieg immer näher, sagte Präsident Baschar Al-Assad am Mittwoch bei einem Treffen mit Teilnehmern einer internationalen Gewerkschaftskonferenz in Damaskus. Am Tag zuvor hatte Assad den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu empfangen, der ihm ein Schreiben von Präsident Wladimir Putin überbrachte.

Die Offensive der syrischen Armee und ihrer Verbündeten Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah zur Befreiung der ostsyrischen Gas- und Ölmetropole Deir Al-Sor hatte Ende August begonnen. Von drei Seiten marschierten die Streitkräfte auf die Stadt: von Westen aus Palmyra, von Südwesten aus der Region B...