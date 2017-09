Re: Der letzte Umzug

Abenteuer Altenheim in Osteuropa

Die 83jährige Marianne Rothmann aus München zieht noch mal um. Auch in dem Alter muss man flexibel bleiben. Ihre vorerst letzte Station: eine Einrichtung für betreutes Wohnen am ungarischen Plattensee. In Deutschland hatte sie vergeblich einen Platz gesucht. Ihren Lebensabend verbringt sie jetzt am Balaton. Hoffentlich nicht eingezäunt.

Arte, 19.40 Uhr

Rekruten des Todes

Die Arabistik-Studentin Diane wird für eine Ausbildung beim Auslandsgeheimdienst angeworben. Sie wird eine Spitzenagentin. Der Kleinkriminelle Pierre wird zur gleichen Zeit von einer arabischen Terrorgruppe angeworben. Er soll in Paris einen Selbstmordanschlag verü...