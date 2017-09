Wie ich meines Orientierungssinnes verlustig ging

Den Orient lernte ich durch Karl May kennen, dessen »Orient-Erzählungen« von herrlichen Schurken nur so wimmeln. Da ist der hinterhältige Murad Nassyr, der mordbuberische Mübarek und der Schut alias Kara Nirwan, der – und ewig bockt das Weib -–mit seinem Pferd bei einer Verfolgungsjagd in die Verräterspalte stürzte, eine den Tod bringende Lustschlucht.

Später gab es Läden mit Orienttepp...