Wahlkampfmanöver

Trotz deutlicher Kritik von Menschenrechtsorganisationen sind in der Nacht zum Mittwoch acht Afghanen vom Düsseldorfer Flughafen nach Kabul abgeschoben worden. Sie wurden transportiert in ein Land, in dem sich die Sicherheitslage nach Einschätzung der dort tätigen Mission der Vereinten Nationen weiter verschlechtert hat und US-Präsident Donald Trump den Krieg durch Truppenverstärkungen weiter eskalieren lassen will. Eine Gefahr geht dabei nicht nur von NATO-Bomben und Taliban aus, die »Kollateralschäden« unter der Zivilbevölkerung billigend in Kauf nehmen. Auch korrupte afghanische Sicherheitskräfte und örtliche Warlords treten die Menschenrechte mit Füßen. Kein Wunder also, dass die Bundesregierung die von ihr als Rechtfertigung für Abschiebungen angeführten »sicheren Gebiete« auch auf Nachfrage der Opposition bis heute nicht konkret benennen konnte.

