»Die Leute gehen, wenn ihre Arbeitszeit zu Ende ist«

Die Gebäudereiniger befinden sich mitten in Verhandlungen über einen Gehaltstarifvertrag. Wie ist der Stand?

In der dritten Gesprächsrunde am 6. September mussten wir unsere Forderungen noch mal bekräftigen, da die Arbeitgeber dazu zuvor keine Aussagen gemacht hatten. Wir haben ein Angebot der Gegenseite erwartet, und sie haben uns dann zumindest etwas präsentiert, was ich mal einen Vorschlag nennen würde. Beides war allerdings sehr weit auseinander.

Wie sind denn Ihre Forderungen?

Zum einen geht es uns um die Ost-West-Angleichung der Löhne. Je nach Lohngruppe liegt der Unterschied noch immer zwischen 9,5 und zwölf Prozent – so werden in der unteren Lohngruppe im Westen zwar zehn Euro bezahlt, im Osten aber nur 9,05 Euro, was natürlich brutto in beiden Landesteilen viel zu wenig ist. Außerdem verlangen wir, dass beide Löhne deutlich steigen sollen. Wir wollen, dass man endlich gesamtdeutsch denkt, und so ist unsere Forderung auch aufgestellt: In ganz Deut...