400.000 gegen Macron

Der erste Protest sei »mehr als erfolgreich« gewesen, hat sich Philippe Martinez am Mittwoch abend in Paris zufrieden gezeigt. Dem Aufruf seiner Gewerkschaft CGT, gegen die von Präsident Emmanuel Macron gewollte neuerliche Novellierung des Arbeitsrechts zugunsten der Unternehmer zu protestieren, waren am Nachmittag an die 400.000 Menschen gefolgt. Mehr als bei den ersten Kundgebungen im vergangenen Jahr, als die große Mehrheit der Franzosen bereits die vom damaligen Staatschef François Hollande im Sinne der Bosse umgeschriebene und anschließend am Parlament vorbeigeschleuste erste Novelle des »Code du travail« in Grund und Boden demonstriert hatte. Macron hatte sich dem Spektakel – 60.000 manifestierten ihren Widerstand allein in der Hauptstadt Paris – in Richtung Karibik entzogen.

Während im ganzen Land mehr als 200 Protestzüge die Straßen füllten, hatte sich der Urheber des Unmuts in die einstigen französischen Kolonien der Kleinen Antillen aufgemacht, ...