Raum und Gelegenheit, »verschiedene Erzählungen und Wahrheiten des G-20-Protests zusammenzutragen und aufzuarbeiten«, soll eine Veranstaltung im Musiksaal des DGB-Hauses am Besenbinderhof in Hamburg (nahe Hauptbahnhof) am morgigen Freitag bieten. Unter dem Titel »G 20 – das war der Gipfel, Aktivisten und Betroffene berichten« lädt die Kontaktstelle Soziale Bewegungen der Linksfraktion im Bundestag zu der Veranstaltung ein, die der »Aufarbeitung von unten« Schwung verleihen soll.

Von 16 bis 22 Uhr werden diverse Beobachter, Aktivisten und Politiker über die verschiedenen Aspekte der Gipfelproteste und der Repression gegen diese Art des Aufbegehrens berichten. Nach einer Einleitung soll es im ersten Teil unter der Überschrift »Ni...