»Neue Seidenstraße war eine unserer Ideen«

Büso ist für eine Kleinpartei vergleichsweise alt. Die Plakate waren gefühlt immer da. Wofür steht die »Bürgerrechtsbewegung Solidarität«?

Wir wollen ein neues Paradigma in der Politik – weg von der Geopolitik hin zu den gemeinsamen Zielen der Menschheit. Wir sind der Meinung, dass eine Fortsetzung der Geopolitik die Gefahr der Konfrontation mit Russland und China beinhaltet. Das ist einer der Gründe, warum wir die Initiative von Xi Jinping unterstützen, eine neue Seidenstraße zu schaffen auf der Basis einer Win-Win-Kooperation zwischen allen Nationen dieser Welt.

Jetzt würden Transatlantiker einwenden, dass dies nach einer Eurasischen Union klingt. Was halten Sie dem entgegen, oder stimmt das vielleicht sogar?

Das geht weit darüber hinaus. Dieses neue Modell der wirtschaftlichen Kooperation hat etwa in Lateinamerika und vor allen Dingen in Afrika Anklang gefunden. Das sprengt den Rahmen einer eurasischen Union ziemlich offensichtlich. Wir sehen in dieser...