Millionen für die Republik

Am katalanischen Nationalfeiertag »Diada« hat am 11. September in Barcelona rund eine Million Menschen für das Recht auf Wahl und für die Unabhängigkeit demonstriert. Der Beginn um 17.14 Uhr erinnerte an den Erbfolgekrieg im Jahr 1714, als Katalonien seine Unabhängigkeit verlor und der spanischen Krone unterstellt wurde. Zum Auftakt der Veranstaltung wurde in einer Schweigeminute der Opfer des Attentats vom 17. August gedacht, bei dem 16 Menschen ihr Leben verloren.

Die diesjährige Diada stand im Zeichen des für den 1. Oktober angesetzten Unabhängigkeitsreferendums. Laut Veranstalter und Stadtpolizei war eine Million Menschen auf den Straßen Barcelonas und bildete in der Innenstadt ein Mosaik in Form eines Kreuzes, das das Recht auf eine demokratische Abstimmung symbolisieren sollte.

Bereits am Vorabend der Diada versammelten sich um Mitternacht Hunderte Bürger im historischen Born-Viertel, um der Bewohner zu gedenken, die im Jahr 1714 Barcelona vor ...