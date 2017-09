»Es gibt keine sicheren Provinzen«

Am Dienstag abend sollten per Charterflug Flüchtlinge nach Af­ghanistan abgeschoben werden. Wie läuft solch eine Massenabschiebung generell ab?

Die Bundespolizei chartert ein Flugzeug, und die Landesinnenministerien bzw. die jeweiligen Ausländerbehörden liefern die entsprechenden Flüchtlinge an. Es gab schon mehrere solcher Abschiebungen von unterschiedlichen Flughäfen aus – dieses Mal eben von Düsseldorf. Soweit wir wissen, werden zwölf Abzuschiebende in dem Flugzeug sein, so ganz genau kann man das vorher nicht sagen. Die Hälfte der Personen soll aus Bayern kommen. Ich gehe davon aus, dass sie wie bei den vergangenen Flügen von etwa 40 Bundespolizisten begleitet werden. Das heißt diese Abschiebung von zwölf Personen kostet rund 300.000 Euro.

Mit wieviel Vorlauf wissen die Menschen, dass sie in solch einem Flieger sitzen sollen?

Bei dem Flug am Dienstag ist das schwer zu sagen, da wir nur von einem Flüchtling wissen, wer es konkret ist. Bei ihm gab es de...