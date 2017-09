Protest gegen »Lebensschützer«

Am Samstag wird es in Berlin zwei Großdemonstrationen gegen Antifeminismus und Rassismus geben. Das »What-the-fuck«-Bündnis Berlin ruft im Anschluss zu Gegenprotesten gegen den »Marsch für das Leben« auf:

Seit fast zehn Jahren bereitet das What-the-fuck-Bündnis die Proteste gegen den »Marsch« der sogenannten Lebensschützer vor. Inzwischen kann es auf ein bundesweites Netzwerk aus feministischen Aktivistinnen und Aktivisten zurückgreifen und rechnet mit über 2.000 Teilnehmern. Später am selben Tag wird das »We’ll come United«-Bündnis eine Parade für soziale Rechte in Berlin abhalten.

Die Pressesprecherin des Bündnisses, Sarah Bach, dazu: »Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür und wir sehen in den europäischen Nachbarländern wie Polen oder Spanien aber auch durch Kampagnen der AfD, dass die ›neue Rechte‹ den Zugang von Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen im Visier hat. Glücklicherweise konnten wir mit unserem Protest in den letzten Jahre Erfolge erzielen....