Ungebetener des Tages: Michail Saakaschwili

In Polens tiefem Südosten ist normalerweise der Hund begraben. Am Sonntag aber war richtig etwas los, sogar die Weltpresse war – vertreten durch den Korres­pondenten der FAZ – angereist. Grund: der angekündigte Versuch des Expräsidenten von Georgien und Exgouverneurs von Odessa, Michail Saakaschwili, trotz des Entzugs der Staatsbürgerschaft in die Ukraine einzureisen. Einige tausend seiner Anhänger lungerten seit dem Vortag in einem Zeltlager auf ukrainischer Seite des Grenzübergangs Krakowez herum, die Polizei hatte Stacheldraht ausgerollt, etwa hundert Schlägertypen in Uniformen der Faschistenbataillone f...