Jobgarantie für Opelaner nur bis 2018

Der neue Opel-Eigner PSA will die Jobs bei dem Autobauer derzeit nicht über 2018 hinaus garantieren. Das bekräftigte der Chef des französischen Konzerns, Carlos Tavares, jetzt gegenüber Bild am Sonntag. »Der Status quo ist keine Option. Der beste Weg, unser Unternehmen und unsere Belegschaft zu schützen, ist, profitabel zu sein. Das müssen alle verstehen«, sagte er in einem gemeinsamen Interview mit dem seit Mitte Juni amtierenden neuen Opel-Chef Michael Lohscheller.

Opel war seit 1929 eine Tochtergesellschaft des US-Konzerns General Motors (GM). Im Frühjahr hatte PSA die offiziellen Übernahmeverhandlungen begonnen, seit 1. August ist die Fusion besiegelt. Bereits seit 1999 schreibt das Unternehmen mit Stammsitz im hessischen Rüsselsheim rot...