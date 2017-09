Scham und Lähmung überwinden

Erst seit 20 Jahren ist Vergewaltigung in der Ehe in der Bundesrepublik ein Straftatbestand. Und vor gut einem Jahr beschloss der Bundestag, den Grundsatz »Nein heißt nein« im Strafgesetzbuch zu verankern. Eine Vergewaltigung ist nun rechtlich nicht mehr nur durch aktive Gegenwehr definiert, sondern auch durch verbales Ablehnen oder Weinen. Auch Grapschen gilt nicht mehr nur als Beleidigung, sondern – auch aufgrund der Ereignisse in Köln Silvester 2015 – als Straftatbestand. Die Journalistin und Publizistin Simone Schmollack hat nun ein Buch zum Thema Gewalt gegen Frauen durch nahe Angehörige vorgelegt. In 14 Kapiteln werden Statistiken, Polizeiberichte wie auch die Gesetzeslage anhand des konkreten Erlebens von Frauen verdeutlicht – vom jahrelangen Stalking und öffentlichen Grapschen bis hin zu Gewaltbeziehungen bei Senioren oder Migrantinnen in Zwangsehen. Zugleich berichtet Schmollack von den schweren, aber für die Betroffenen auch ermutigenden Loslösu...