»Europäische Staatsbürger in Uniform«

Das klappt wohl nicht mehr. Eigentlich wollte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den neuen »Traditionserlass« für die Bundeswehr noch in dieser Legislaturperiode verkünden, die mit der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags spätestens 30 Tage nach der Wahl zu Ende geht. Der Zeitplan aber, den sie für die Erstellung des Dokuments vorgelegt hat, gibt das kaum her. In drei Workshops soll die inhaltliche Vorarbeit geleistet werden. Einer hat bereits stattgefunden – im August –, zwei weitere sind für September und für Oktober geplant, und darüber hinaus hat das Ministerium sich verpflichtet, den Verteidigungsausschuss angemessen einzubinden. Der Prozess wird sich also wohl bis in die kommende Legislaturperiode hinziehen.

Kernpunkte für den neuen Erlass hat das Verteidigungsministerium bereits vorgegeben. Demna...