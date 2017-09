In der WM-Qualifikation Südamerikas für Russland 2018 bahnt sich eine faustdicke Überraschung an: Peru marschiert mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung fünfte WM-Teilnahme. Am Dienstag gewann die Truppe des argentinischen Auswahllehrers Ricardo »Tigre« Gareca sensationell mit 2:1 in Quito gegen Ecuador und fügte dem »Tricolor« die bereits dritte Heimniederlage zu. In der Höhenluft von Quito (über 2.700 m) zu gewinnen ist fast unmöglich. Trotzdem hat Ecuador seine vier Quali-Spiele 2017 verloren und hat nunmehr vier Punkte Rückstand auf Platz fünf, der hundertachtzig Minuten Nachsitzen in den Play-offs gegen Fußballschwergewicht Neuseeland verspricht.

Den Peruanern hingegen scheint die Sonne aus dem Allerwertesten: Zehn von zwölf Punkten dieses Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Auf Rang vier sind sie derzeit – begünstigt durch die erwartete Niederlage von Chile in Bolivien (0:1) – direkt qualifiziert. Es war der erste Sieg Boliviens gegen Chile seit 17 ...