Re: Kampf ums Wasser

Olivenbau extrem in Andalusien

Im südspanischen Andalusien sorgen industrielle Olivenplantagen für Konflikte. In der ohnehin trockenen Region werden die letzten Grundwasserreserven angezapft. Wasser, das den Menschen in der Gegend zunehmend fehlt. Immer mehr Dörfer werden verlassen, Landstriche drohen zu verwüsten. Eine Gruppe von Aktivisten kämpft nun um ihr Recht auf Wasser. Und in Italien kehrt die Malaria wieder. Leute – es geht los.

Arte, 19.40

Unbezahlbare Pillen

Darf man Patienten personalisierte Medizin verweigern und gleichzeitig Kettenraucher kostenlos behandeln? Wer verursacht welche Kosten? So weit sind wir, hier.

3sat, 20.15

Zarah – Wilde Jahre

1973: Die Frauenrechtlerin Zarah Wo...