Gute Frage, schlechte Antwort

Am Anfang steht das Glück: Mae (Emma Watson) kann den ungeliebten Job im Callcenter aufgeben und bei The Circle anfangen. Dieser Konzern steht für das, was entstünde, würden Facebook, Google, Microsoft und Apple sich zusammenschließen. Er bietet einen Account, von dem aus sich alle Internetaktivitäten abwickeln lassen, und kontrolliert damit die Daten von Milliarden Nutzern weltweit.

Den Angestellten bietet The Circle paradiesische Arbeitsbedingungen. Doch verlangt die Firma auch einiges, vor allem: zu kommunizieren. Natürlich ist die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten freiwillig, aber wer das Wochenende lieber bei der Familie verbringt, statt mit der Circle-Gemeinschaft, löst Befremden aus.

Mae lernt schnell. Bald ist ihr ganzes Leben auf den Konzern fixiert, in dessen Zentrale sie auch ihre Freizeit verbringt. Der Firmenchef Bailey vermag der abgeschlossenen Gruppe das Gefühl zu vermitteln, Vorhut einer besseren, völlig transparenten Welt zu sein. »Ge...