Ein bisschen London fleddern

Die Londoner City ist längst noch nicht tot, da führen sich Politiker und Banker bereits als Leichenfledderer der Weltfinanzmetropole auf. Aus deutscher Sicht scheint es nur eine Möglichkeit zu geben: Für Verlagerungen gebe es »keinen besseren Platz in Kontinental­europa als Frankfurt«, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Mittwoch auf einer Bankentagung in der hessischen Stadt. Er plädiere auch dafür, die derzeit noch in London ansässige Europäische Bankenaufsicht EBA an den Main zu holen. »Ich hoffe, wir werden uns mit den besseren Argumenten (…) durchsetzen.«

Mit dem angekündigten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union dürfen Banken viele Geschäfte innerhalb EU nicht mehr aus London erledigen. Deshalb gibt es seit Monaten die Debatte, in welche Städte »J...