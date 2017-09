An der Schwelle eines Angriffs

Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, äußerte sich in einer Mitteilung vom Mittwoch zu Cyberübungen gegen Russland und Globalisierungskritiker:

In Planspielen von EU und NATO trainiert die Bundeswehr die Reaktion auf Falschmeldungen, Phishing-Mails und Cyberangriffe. Zwei Szenarien gehen dabei bis zur Schwelle eines bewaffneten Angriffs. Diese Übungen setzen Maßstäbe für die westliche Kriegführung und sind brandgefährlich. Derzeit versammeln sich die Verteidigungsminister der Europäischen Union zum informellen Treffen in Tallinn. In der ersten Arbeitssitzung wird die Cyberübung »EU Cybrid 2017« eröffnet. Es folgen die Manöver »EU Pace 17« und die NA TO-Übung »CMX 17«. Sie sollen die gemeinsame strategische Krisenreaktion auf digitale Störungen und »hybride Bedrohungen« proben. Mit den drei Übungen beanspruchen EU und NATO die Vorherrschaft im Cyberspace. Sie richten sich vor allem gegen Russland. Die vielfach behaupte...