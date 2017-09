Leistungsträger der Zukunft

Sie leben in einem Paradies der Dummheit, und ihr Ideal ist der Hohn. Es kommen kalte Zeiten, das Zeitalter der Fische.« So schwa­droniert ein alter Säufer in der Kneipe dem Ich-Erzähler in Ödön von Horvaths bekanntem Roman »Jugend ohne Gott« über eben diese Jugend, ins Ohr – Stand Mitte der 1930er Jahre.

Denn jener Ich-Erzähler ist Lehrer von Beruf und seine faschisierten Schüler konnten gar nicht anders, als ihn das kalte Grausen zu lehren. Berufsmäßig dazu verpflichtet, deren rassistische Schwachsinnsaufsätze gutheißend zu korrigieren, flieht er entsprechend verzweifelt regelmäßig in Kneipe und Kino. Und kommt dabei natürlich vom Regen in die Traufe.

Womit man direkt beim Thema wäre. Denn Horvarths 1937 erschienener Roman ist nun recht frei, nichtsdestotrotz zielgruppengerecht für das regressive Kino der deutschen Gegenwart adaptiert worden. Tatort Bayern, direkt vorm Alpenpanorama, Regie führte der Schweizer Alain Gsponer, zuletzt folgerichtig verantw...