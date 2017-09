Warten mit Bändchen

Hier wird die Arbeiterfaust durch den Fleischwolf gedreht, daneben steht zu lesen: »R + EVOLUTION = REVOLU­TION = RE + VOLUTION«, und darunter ist die menschliche Entwicklung gezeichnet – mit roter Fahne! – vom auf allen Vieren laufenden Affen zu jenem aufrecht gehenden Menschen, endend bei Ying und Yang.

Es ist ein Ausschnitt aus einem überdimensional großen Werk, genannt »World Map of Communist Revolution 1917–2017«. Ein Auftragswerk des Kunstfestes Weimar an den chinesischen Künstler Dai Hua. Zu sehen im Zentrum der Klassikerstadt, an einem ehemaligen Wehrturm der Stadt befestigt, dem Kasseturm, der heute einen Studentenklub beherbergt. Es ist das zentrale Werk der Ausstellung »A Romance with Revolution« in der ACC-Galerie der Stadt. Sie eröffnete Mitte August im Rahmen des Kunstfestes Weimar, das sich dieses Jahr mit dem 100jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution beschäftigte und am 3. September zu Ende ging. Die Ausstellung in der ACC-Galerie geht da...