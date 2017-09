Im Auge des Sturms

Die Karibik bereitet sich auf den Hurrikan »Irma« vor, der voraussichtlich am Mittwoch früh (Ortszeit) die nördlich gelegenen Inseln der Kleinen Antillen erreicht. Die französischen Überseegebiete Saint-Martin und Saint-Barthélemy, die Jungferninseln und Puerto Rico haben den ursprünglich für diese Woche vorgesehenen Schulbeginn verschoben; Universitäten, Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen. Der Gouverneur von Puerto Rico hat zudem die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt. Laut Meteorologen hat der Wirbelsturm das Potential, sich zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 zu entwickeln. Obwohl die weitere Zugbahn am Dienstag noch nicht exakt berechnet werden konnte, wird »Irma« mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag Kuba erreichen und könnte danach Kurs auf die US-Küste nehmen.

In Kuba werden bereits Tage vor Eintreffen des Hurrikans vorsorglich Rettungstrupps in die bedrohten Regionen entsendet. Der Staat stellt ...