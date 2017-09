Neuer Überwachungstestlauf

Bei Kontrollen aller Art tragen nun auch Polizisten in Sachsen-Anhalt sogenannte Bodycams. Am Montag lief ein zweijähriger Modellversuch an. Zunächst werden 50 kleine Kameras von Beamten in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau getestet, bestätigte das Innenministerium. Sie werden in Brusthöhe an der Uniform befestigt. Bei Bedarf sollen die Polizisten die Geräte einschalten. Auf dem Frontdisplay, das in etwa so groß ist wie das eines Smartphones, könne sich der Gefilmte selbst sehen. »Psychologisch wirkt das abschreckender, als wenn er gesagt bekommt, dass er gefilmt wird«, erklärte Ministeriumssprecher Danilo Weiser gegenüber dem MDR.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, der Verbote linker Zentren und Plattformen in der Vergangenheit ebenso eifrig befürwortete wie schnellere Abschiebungen und Aufrüstung seiner Untergebenen, klagte erneut über zunehmende Gewalt gegen Beamte und lobte den »deeskalierenden Effekt« des neuen Werkzeugs. Die Kameras ...