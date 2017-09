»Geschenke« für die Vereinigten Staaten

Nordkorea hat im Atomkonflikt mit den Vereinigten Staaten erneut Stellung bezogen. Der UN-Botschafter des Landes, Han Tae Song, sagte am Dienstag in Genf über die jüngsten Atomtests seines Staates, Nordkorea habe ein »Geschenkpaket« für die USA geschnürt. Er machte deutlich, dass die Raketentests sich lediglich gegen diesen einen westlichen Feind richteten und nicht abreißen würden, solange die US-Regierung auf »unverantwortliche Provokationen und nutzlose Versuche setzen, Druck auf die Volksrepublik Korea auszuüben«, so der Diplomat auf der von den USA initiierten UN-Abrüstungskonferenz.

Diese Aussage ist die jüngste Drohung in dem seit Wochen andaue...