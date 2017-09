Hollands Hoffnung

Direkt auf dem Weg in die Unterklassen befindet sich derzeit die niederländische Fußballnationalmannschaft. Seit dem dritten Platz bei der WM in Brasilien vor drei Jahren, als noch der große, biestige Louis van Gaal als Trainer verantwortlich zeichnete, befindet sich die einst in den Siebzigern mit ihrem Gesicht Johann Cruijff stilprägende Elftal im freien Fall. Bei der EM 2016 musste Oranje zuschauen, und auch in der laufenden Qualifikationsrunde zum Championat in Russland 2018 hinkt man wieder hinterher. Dick Advocaat, einst in Mönchengladbach krachend gescheitert, hat der Verband inzwischen erneut zum Trainer bestellt – ein Symptom der bloßen Verzweiflung. Und der ob seiner eher breiten denn hohen Statur gerne als Napoleon verspottete Coach war vor dem aktuellen Quali-Doppelspieltag genauso ratlos wie alle anderen. Ihm fiel nichts besseres ein, als den einstigen Ausnahmestürmer Robin van Persie, m...