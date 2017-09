Für Dresden gebrannt

Ultras? Sind das nicht die bösen Finger mit den Pyros, die gelegentlich Sitzschalen in Stadien anzünden, statt ihre Mannschaft anzufeuern? Vor allem die Bild hat in den vergangenen Wochen einiges dafür getan, dieses Zerrbild der geschätzt rund 25.000 organisierten Fußballfans des Landes in der Öffentlichkeit zu verankern. Immerhin Zeit online sah sich am 16. August verpflichtet, zur Ehrenrettung der Ultras anzutreten. Die Szene sei so heterogen wie die Gesellschaft hieß es da: Einige seien friedlich, andere gewalttätig, einige politisch oder sozial engagiert, andere nichts von beiden, es gebe rechte und linke Ultras.

Zu den engagierten und linken Gruppen gehören natürlich die Ultrà St. Pauli (USP), die dezidiert antifaschistisch und antirassistisch sind. Am Donnerstag bewiesen sie wieder, dass der vordergründig so unpolitische Fußball durchaus ein Anknüpfungspunkt für harte politische Themen sein kann. Mit dem FC St. Pauli zusammen lud man zu einer Verans...