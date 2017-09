Keine Zeit zum Händewaschen

Pflegekräfte in Krankenhäusern sollen sich 30 Sekunden vor und nach jedem Patientenkontakt laut Richtlinien des Robert-Koch-Instituts die Hände desinfizieren. Doch sehr oft fehlt die dafür die Zeit. Darauf macht Verdi am kommenden Dienstag, dem 12. September, mit einem bundesweiten Aktionstag aufmerksam. Allein im Saarland wollen die Teams von 78 Stationen in 16 Krankenhäusern an diesem Tag ordnungsgemäß die Hände desinfizieren. Von ihren Arbeitgebern fordern sie, das dafür nötige Personal zur Verfügung zu stellen. Laut Verdi-Berechnung müssten an diesem Tag 258 Kolleginnen mehr zum Einsatz kommen. Doch die Klinikleitungen wollen nicht mehr Personal einsetzen – schließlich gebe es gar kein Problem.

Wenn Pflegekräfte ihre Hände nicht richtig desinfizieren, kann das gravierende Folgen haben. Nach Schätzungen des Bundesgesundheitsministeriums ist von den jährlich zwischen 400.000 und 600.000 behandlungsassoziierten Infektionen jede dritte vermeidbar. Das hei...