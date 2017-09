Kesse Hektik

Steely Dan, das war für die Hamburger Musikzeitschtrift Sounds »die definitive Großstadtmusik«, damals in den goldenen Siebzigern der Woody-Allen-Filme, der marxistisch orientierten Literaturwissenschaft und der verbesserten Gastronomie.

»Die Musiktradition, die Steely Dan repräsentiert, ist gewiss eine mehr zerebrale und intellektuelle, aber auch eine sehr schöne. Sie haben eindeutig eine Liebe für Schönheit«, erklärte der Musiker Moby 2001 in seiner Laudatio anlässlich der Aufnahme der Band Steely Dan in die Rock and Roll Hall of Fame.

Am Sonntag ist Walter Becker, die eine Hälfte von Steely Dan in Maui (USA-Staat Hawaii) im Alter von 67 Jahren gestorben. Die Ursache seines Todes wurde nicht genannt. Becker hatte bereits bei einigen Konzerten der Gruppe im Juli gefehlt. Er war Gitarrist und Bassist der Band Steely Dan, die er gemeinsam mit dem Keyboarder und Sänger Donald Fagen 1972 gegründet hatte. Dieser erklärte nun: »Walter Becker war brillant, ein ...