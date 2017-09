Parteien auf dem Ökoprüfstand

Die Rede von der Umwelt- und der Ressourcenschonung, was gelegentlich als ein und dasselbe gilt (alles Öko), ist zu einem anschwellenden Bocksgesang geworden und macht deswegen auch vor den Parteiprogrammen nicht Halt. Allerdings nicht gleich und auch nicht in jedem. Dass es eventuell nur noch eine ökologische Utopie und keine ökonomische mehr gibt, ist bisher noch nicht richtig angekommen bei den Parteien. Klar, Tiere, Pflanzen, gar Steine sind unabhängig von ihrem Alter keine Wähler, jedenfalls nicht in Deutschland, und die Wahlprogramme sind dazu da, den Wähler dort abzuholen, wo er steht. Wie das alte FDJ-Lied: »Sag mir, wo du stehst«.

Aber gehen wir doch mal in den Ostberliner Tierpark, gucken z. B. den Przewalski-Pferden zu und fragen uns: Von welchem dieser unziemlich menschenfixierten Gesellschaftsprogramme würden die Pferde sich u. U. was versprechen? Das sind natürlich alles nur Annahmen – und nur bezogen auf ihr Wohlbefinden: Die CDU tastet sic...