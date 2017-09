Ein zäher Fluss

Eine schwierige Reise liegt vor ihnen: Alan (Murat Seven), Jan (Sasun Sayan) und Liya (Mina Sadic), die in Deutschland aufgewachsen sind, weil ihre kurdische Familie dorthin fliehen musste, reisen in den Irak. Sie wollen den letzten Willen ihrer Mutter erfüllen und sie dort neben dem ebenfalls verstorbenen Vater beerdigen. Doch der Bruder der Toten ist vehement dagegen. Er ist entschlossen, seine Schwester im Familiengrab zu bestatten statt im zerstörten Heimatdorf bei dem »Verräter«. Der Vater der drei Geschwister hatte seine Kameraden den Truppen Saddam Husseins ausgeliefert und anschließend Selbstmord begangen. Die jüngeren, Liya und Alan, wissen nichts von dieser Tat, für sie ist der Vater ein Held.

Es gelingt dem Onkel, die permanent zankenden Geschwister einzuholen, ihren Pick-up zu zerstören und den Sarg zu entführen. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen schlägt nun jeder einen eigenen Weg ein. Alan tuckelt per Autostopp auf einem Traktor hinter de...