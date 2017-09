Schwarzgeldaffäre

Es wären so schöne Bilder zum Wahlkampfabschluss in Berlin geworden: Angela Merkel gemeinsam mit der fotogenen Lilian Tintori aus Venezuela, das Traumpaar des Widerstandes gegen die »Diktatur« von Nicolás Maduro. Die gibt es nun erst mal nicht, denn Tintori darf das Land zunächst nicht mehr verlassen, weil sie vor Gericht aussagen soll. Dabei hatte sie den Beginn ihrer Europa-Tournee doch so hübsch inszeniert, mit ausreichend Reportern und den Botschaftern aus Deutschland, Spanien und Italien im Schlepptau am Flughafen Maiquetía.

Wussten die europäischen Diplomaten nicht, dass Tintori im Mittelpunkt eines ausgewachsenen Schwarzgeldskandals steht? Oder war es ihnen egal? Hat der deutsche Botschafter Stefan Herzberg auf eigene Faust gehandelt, oder befolgte er Anweisungen von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD)? Auskunft darüber war am Wochenende nicht zu erhalten, die Pressestelle des Au...