Der Goldene Apfel – ein Osmane in Wien

Der Autor Ilija Trojanow ist im Öster­reichischen Staatsarchiv auf der Suche nach Beweisen für die Existenz des Reiseschriftstellers Evliya Celebi, der im 17. Jahrhundert zahlreiche Länder besuchte und seine Eindrücke und Erlebnisse schriftlich festhielt. Die Historiker Thomas Just und Kathrin Kininger sind Ilija Trojanow bei dieser Suche in den Dokumenten behilflich und finden dabei so manch abenteuerliche Geschichte rund um Celebis Reise zum »Goldenen Apfel der Deutschen«, wie die Osmanen Wien bezeichneten. Spannend.

Arte, Sa., 18.00

Familie Feuerstein

Boss für einen Tag

... und dann in Pension. Großartige Folge einer großartigen Serie. USA 1966

Disney Channel, Sa., 22.35

Square Sal...