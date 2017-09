Ost und West in Steglitz

»Das wird jetzt das erste Mal, dass ich im Westen Theater spiele«, sagte Carmen-Maja Antoni am Dienstag auf der Pressekonferenz des Schlosspark-Theaters in Berlin-Steglitz. Und sie ist nicht die einzige. Ihre Kollegin vom Berliner Ensemble Franziska Troegner ist inzwischen langjährige Partnerin des Hausherrn Dieter Hallervorden auf der Bühne und wird auch in der kommenden Spielzeit eine Premiere an seiner Seite spielen. In »Mosca und Volpone« nach Ben Jonson übernimmt Hallervorden – der Publikumsmagnet – eine komödiantische Dienerrolle und die Troegner – Inbegriff der Sinneslust – gibt eine Hure.

Dieter Hallervorden ist gewiss kein DDR-Freund geworden, aber die hier ausgebildeten Schauspieler sind einfach gut! Der inzwischen 81jährige frühere Komiker, seit 2009 Chef des Hauses, führte sehr ernsthaft durch das Treffen. Das ehemals zu den (West-)Berliner Staatlichen Bühnen gehörende und 1993 privatisierte Haus hat es abseits vom Stadtzentrum schwer. Anders ...