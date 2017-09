Model Without a Cause

Irgendwann, als er wie immer vor dem Spiegel stand, entdeckte Christian Lindner, wozu er einen Kopf hat: zum Haaretragen. Nur mit den Haaren wurde es etwas arg mager und spärlich, und Lindner sagte sich: »Ungeduld ist auch eine Tugend.« Kurz gedacht ist schnell gehandelt, und so eilte der Flinkspritzer zu seinem Friseur. Onan der Barbier, so nannte sich der Coiffeur, pflanzte Lindners Resthaar wieder zurecht, und in dem Tempo, mit dem einst Jörg Haider seine Karriere im Überschlag an die Wand gefahren hatte, startete Lindner die seine, denn Design konnte er.

»Digital first. Bedenken second«, stammelte er verblos. Was ein digitaler First ist, wusste er so wenig wie jeder andere, aber da er nie länger als eine Sekunde lang dachte, störte ihn das nicht. Erst volle Möhre M...